Волгодонск оказался первым в рейтинге культурных атомных городов России

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Волгодонск, в котором находится Ростовская АЭС, оказался лидером рейтинга атомных городов России, который составляют для проекта «Территория культуры Росатома». Результаты представили на Конгрессе «Культура. Образование. Воспитание. Новая эпоха» в честь 15-й годовщины уникального культурного проекта, и донской город — его активный участник с первых дней, рассказали в пресс-службе станции.

В ТОП-24 городов учитывалось множество самых разных критериев, и один из самых весомых — награды, которые артисты, как в коллективах, так и сольные исполнители, завоевали на сценах от международных до региональных.

И город в Ростовской области набрал больше 500 баллов. «Серебро» - города Лесной, а «бронза» - у Зеленогорска.

- Культурная жизнь города — очень насыщена яркими проектами, и их традиционно высоко оценивают на всех уровнях. У нас регулярно проводятся такие мероприятия как спектакли и концерты, выставки, фестивали и форумы, - перечисляет начальник отдела культуры Волгодонска Анжелика Жукова. - Совместными усилиями нам удалось обогатить культурный ландшафт, а проекты городского уровня вышли в культурное пространство страны.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Известно, что вышеназванный проект помогает привлекать известных артистов, проводить мастер-классы с авторитетными экспертами, в нем таланты получают поддержку. При этом крупные социокультурные проекты стали востребованы далеко за пределами атомных городов — вышли на всероссийский уровень.

Неоценимую помощь культурной сфере города оказывает Ростовская атомная станция — от покупки аппаратуры для ДК, до работы с профсоюзами и помощи в отдельных проектах.

- Наше предприятие, конечно, разделяет позицию государства. В рамках социального партнерства мы стараемся оказывать поддержку проектам культуры Волгодонска и соседних территорий, - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

И результаты этой работы наглядны. В прошлом году зрители увидели несколько премьер местного драмтеатра, четыре выставки под открытым небом, библиотечные проекты и многие другие.