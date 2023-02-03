Власти Ростова-на-Дону сейчас владеют блокирующим пакетом акции предприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области стало известно о «попытках рейдерского захвата» «Ростовводоканала». Это заявление сегодня, 3 февраля, опубликовал гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский.

- На предприятии продолжаются попытки рейдерского захвата. Используются при этом запрещенные законом методы и коррупционные связи. У меня на руках есть все доказательства сказанных выше слов. В ближайшее время готовлю для обнародования сенсационную информацию, - сообщил Герман Вишневский.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что 74,85 % ценных бумаг ростовского предприятия принадлежали компании «Евразийский». Однако «в течение 3 лет каждый новый директор попадал под уголовные дела», после этого все активы были арестованы. Иными словами, практически 75 % акций «Ростовводоканала» выставили на торги.

Позже, в январе 2023 года, суд отложил продажу основного пакета акций «Ростовводоканала» на неопределенный срок по требованию предпринимателя Станислава Светлицкого. Сейчас заново определяют стоимость акций.

Добавим, городские власти владеют блокирующим пакетом - 24 % акций - водоканала донской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд отложил продажу основного пакета акций «Ростовводоканала» на неопределенный срок

Это сделали после жалобы предпринимателя Станислава Светлицкого (подробности)