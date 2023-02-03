В Ростове-на-Дону на Университетском ограничат движение транспорта из-за демонтажа корпуса ЮФУ

Согласно информации, снос здания запланирован в переулке Университетском, 93/148-150. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на Университетском ограничат движение транспорта из-за сноса здания ЮФУ. Об этом сообщили в департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Согласно информации, снос здания запланирован в переулке Университетском, 93/148-150. Так, транспорт не сможет проехать от строения №95 до улицы Суворова. Ограничения вступят в силу с 22 февраля по 22 апреля.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове завели уголовное дело из-за некачественного благоустройства парка 8 Марта

Следствие начали после проверки прокуратуры

(Подробности)