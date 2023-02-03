В Ростовской области тысячи семей обратились за выплатой при рождении ребенка

Каждая обратившаяся семья получила по 20,5 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области около 8900 семей обратились за выплатой при рождении ребенка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В прошлом году на эти цели было выделено больше 183 млн рублей. Каждая обратившаяся семья получила по 20,5 тысяч рублей. Отметим, что родители получают эту сумму на каждого появившегося ребенка в семье. При этом уровень дохода семьи, число детей и трудовой статус не играют роли.

Выплата полагается и опекуну ребенка, а также приемным родителям. С 2023 года все средства будут перечислятся через единый Соцфонд России. Работающим родителям выплата назначается автоматически, а неработающим необходимо подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или оставить заявку на портале госуслуг.

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(Подробности)