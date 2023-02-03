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НовостиОбщество3 февраля 2023 17:03

В Ростовской области тысячи семей обратились за выплатой при рождении ребенка

На эти цели было выделено порядка 183 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Каждая обратившаяся семья получила по 20,5 тысяч рублей.

Каждая обратившаяся семья получила по 20,5 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области около 8900 семей обратились за выплатой при рождении ребенка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В прошлом году на эти цели было выделено больше 183 млн рублей. Каждая обратившаяся семья получила по 20,5 тысяч рублей. Отметим, что родители получают эту сумму на каждого появившегося ребенка в семье. При этом уровень дохода семьи, число детей и трудовой статус не играют роли.

Выплата полагается и опекуну ребенка, а также приемным родителям. С 2023 года все средства будут перечислятся через единый Соцфонд России. Работающим родителям выплата назначается автоматически, а неработающим необходимо подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или оставить заявку на портале госуслуг.

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