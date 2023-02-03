Он не помнит ни своего имени с фамилией, ни место проживания. Фото:6 "ЛизаАлерт"

В Ростовской области ищут родственников 42-летнего мужчины с потерей памяти. Александр Теплинский несколько лет находится в медучреждении в станице Егорлыкской.

О пациенте мало что известно. Он не помнит ни своего имени с фамилией, ни места проживания. В медицинском учреждении мужчина лежит с 2019 года. Медики решили разыскать родных человека и обратились за помощью в полицию. К поискам подключились добровольцы.

Вскоре удалось выяснить, что пациента зовут Александр Теплинский. По информации волонтеров отряда «Лиза Алерт Юг», у него худощавое телосложение, русые волосы, рост - около 170 сантиметров. Из особых примет - татуировка на левом предплечье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове уже 10 месяцев ищут без вести пропавшего мужчину

Алексей Чугунов не выходит на связь с родственниками с 1 апреля 2022 года

(Подробности)