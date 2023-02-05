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НовостиОбщество5 февраля 2023 7:00

Атомная станция в Волгодонске стала одним из лидеров по выработке электроэнергии в стране

Доля Ростовской АЭС в атомной генерации за 2022 год достигла 15,7%
РЯШНОВА Ольга
Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

В год своего 30-летия концерн «Росэнергоатом» установил рекорд. Одиннадцать атомных электростанций, которые входят в его состав, выработали 223,371млрд кВтч электроэнергии. Одним из лидеров оказалась Ростовская АЭС, которая обеспечила потребителей юга страны 35,046 кВтч электроэнергии, что составило 15,7% от атомной генерации страны.

С начала работы АЭС атомщики выработали свыше 373 млрд кВтч — эта энергия покрывает потребности Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. В атмосферу не попало 183 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива — необходимого для производства такого же количества электроэнергии.

В этом году в регионе планируют выработать 32,279 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время энергоблоки № 1, 2, 4 электростанции работают в обычном режиме. С 1 декабря третий энергоблок остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования зафиксировано не было. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории соответствует естественным фоновым значениям.