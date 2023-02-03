В Ростове 11-летняя девочка попала под колеса иномарки

Известно, что школьница перебегала проезжую часть в неположенном месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 11-летняя девочка попала под колеса «Фольксваген Тигуан». Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло днем 3 февраля на улице Вити Черевичкина.

По предварительной информации ведомства, 39-летний водитель за рулем «Фольксвагена Тигуан» двигался со стороны улицы 38-я Линия в сторону проспекта 40 лет Победы. В этот момент на дорогу неожиданно выбежала школьница. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка. Известно, что школьница перебегала проезжую часть в неположенном месте.

- В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе под Ростовом

Сейчас сотрудники полиции выясняют детали случившегося

(Подробности)