В Ростове супружескую пару отправили в колонию-поселение за поджог полицейской машины с Z-символикой

Пару приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселение Фото: Иван Макеев

В Ростове-на-Дону супружескую пару отправили в колонию-поселение за поджог автомобиля полицейского с Z-символикой. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В ходе следствия было установлено, что летом 2022 года пара договорилась с неонацистами о поджоге авто. За это супруги получили сумму в криптовалюте. В переводе на российский рубль – это 15 тысяч.

С заказчиком они общались в соцсетях. Супруги выследили автомобиль с Z-символикой. Они подождали, когда рядом с машиной никого не будет, и облили капот горючим, а затем подожгли. После чего скрылись с места преступления. Злоумышленников нашли спустя несколько месяцев. Во время допроса они во всем признались и сообщили, что планировали еще одно аналогичное преступление.

Так, Пролетарский районный суд донской столицы приговорил их к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселения.

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