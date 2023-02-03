В Ростове-на-Дону жителя Санкт-Петербурга обвинили в даче взятки сотруднику полиции

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове уроженца Санкт-Петербурга обвинили во взяточничестве. Об этом сообщили 3 февраля в СУ СКР по Ростовской области.

Следствие установило, что осенью 2021 года 49-летний мужчина предложил сотруднику отдела уголовного розыска УТ МВД России по СКФО 300 тысяч. За эти деньги он попросил не проводить проверку в компании, которая занималась ремонтом и обслуживанием плавсредств. Таким образом, правоохранители должны были оформить все нужные бумаги без проверки предприятия.

Правоохранитель не собирался выполнять его условия. Когда мужчина пришел передать деньги, то его сразу же задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».

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(Подробности)