В Ростовской области строится детский сад на 80 мест

Стоимость всех работ – 146 миллионов рублей. Фото: правительство Ростовской области

В Мясниковском районе строится детский сад на 80 мест. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Строительство объекта началось еще в 2020 году, но подрядчик отнесся к работе безответственно, поэтому контракт с ним был расторгнут. Сейчас строительством занимается другая подрядная организация, а готовность объекта составляет – 20%. Стоимость всех работ – 146 миллионов рублей.

- На сегодняшний день подрядной организацией выполнено устройство монолитных железобетонных стен подвала с гидроизоляцией, завершены работы по обратной засыпке грунтом. Ведутся работы по монтажу каркаса и опалубки для бетонирования монолитного перекрытия подвала, - отметил главный архитектор администрации Мясниковского района Андрей Харахашян.

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