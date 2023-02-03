В Ростовской области женщина лишилась всех сбережений после разговора с мошенником

Женщина осталась без крупной суммы после разговора с мошенником Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Каменском районе женщина осталась без денег после разговора с мошенником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 63-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что на ее карту пытаются оформить кредит. Женщина испугалась за свои сбережения и согласилась выполнить все необходимые условия лжесотрудника. Она оформила "зеркальный" кредит через приложение банка, а затем перевела эти деньги на якобы безопасный счет. Так, она лишилась больше 2 млн рублей. Когда дончанка поняла, что ее обманули – обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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