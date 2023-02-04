В Ростове около Дома книги планируют установить плиту в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Плита будет посвящена жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной войны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове около Дома книги к 80-летию освобождения города от фашистских захватчиков планируют установить памятную плиту. Об этом сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на военного историка, старшего научного сотрудника ЮНЦ РАН Владимира Афанасенко.

Предполагается, что плита будет посвящена жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году в сквере рядом с Домом книги уже провели некоторую реконструкцию. На площадке были установлены новые лавочки в форме больших книг, появились скульптура «Кресло с книгой» и арт-объект в виде открытого учебника с отрывком из стихотворения Пушкина. Кроме этого, на территории высадили живую зеленую изгородь.

Добавим, в будущем собираются также капитально благоустроить территорию напротив сквера, около Ростовской консерватории.

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