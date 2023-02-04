Ростовская область присоединилась к Всероссийскому онкологическому диктанту

Опрос проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Ростовской области присоединились к Всероссийскому онкологическому диктанту. Он продлится до 10 февраля на специальной платформе Минздрава России. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

- Проект направлен на повышение информированности об онкологических заболеваниях: факторах риска, профилактике, симптомах болезни, возможности раннего выявления, - пояснил Юрий Кобзев.

Все желающие смогут пройти тест и в течение часа ответить на 60 вопросов. После этого они получат результаты, сертификат и материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными.

- Люди должны понимать, что рак – это не приговор, если заболевание выявлено на ранних стадиях. Для этого необходимо быть онкологически грамотным и настороженным, - подчеркнул Юрий Кобзев.

Чиновник добавил, что опрос проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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