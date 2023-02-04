В Ростовской области задержали мобилизованного, покинувшего зону СВО

Мужчину заметили в одном из сел около двух дней назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в селе Греково-Тимофеевка задержали мобилизованного , который покинул зону спецоперации. Эту информацию 4 февраля «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

По данным источника, в первых числах февраля патрульные правоохранители обратили внимание на мужчину средних лет. Человек нервничал, у него была хромота. Когда его остановили, выяснилось, что он - военный, который находился в зоне спецоперации. Также известно, что мужчина - уроженец Приморского края.

Боец не смог объяснить, как оказался на территории донского региона. По предварительной информации, у него контузия. Сейчас детали и причины случившегося, а также место службы мобилизованного должны выясняют правоохранители.

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