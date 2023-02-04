Массовые отключения электричества проведут в Ростове с 6 по 10 февраля

Об отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону с 6 по 10 февраля 2023 года: десятки домов останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». С подробным графиком можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей компании.

6 февраля:

С 9 до 15 часов: Станиславского, 58, Тургеневская, 28-48, Баумана, 11-43, 20-54, Семашко, 10-14, 15-17, Соборный, 14-16, Буденновский, 10, Центральный рынок, Кавказский, 1-37, 2-36, Казбекский, 1-39, 2-50, Нальчикский, 1-47, 2-44, Тебердинский, 1-71, 2-56

С 9 до 17 часов: Солидарности, 131-209, Молочный, 31-69, 36-62, Гельца, 21-37, 18-26, Красной Звезды, 32, 34, 21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, Мясникова, 6-14

7 февраля:

С 9 до 15 часов: Станиславского, 52, Обороны, 42-46, 51, Буденновский, 7-11/54, Островский, 18-20

С 9 до 17 часов: Пугачева, 25-47, 28-46, Молодежная, 61-83, 62-78, Грисенко, 3-17, 4-16, Лихачева, 3-15, 4-12, Российская, 16-42, 5-25, Хасанская, 1-35, 2-24, Монгольская, 1-21, 2-18

8 февраля:

С 9 до 15 часов: Обороны, 44, Тургеневская, 39-43, 20, 22/13, Соляной спуск, 3-13, Буденновский, 1 в, 3, 5/26, Баумана, 2/12

С 9 до 17 часов: Беляева, 16, 20/1, Орбитальная, 66 Б, Каракумская, 13, 29/30, Белореченская, 1-5, Гродненский, 2-6, 3-9, Достоевского, 6-62, 1-49

9 февраля:

С 9 до 15 часов: Соляной спуск, 6-10, Буденновский, 1, 1 А, 1 Б, 1 Г, 2, Баумана, 2/12, Береговая 21-23, 10

С 9 до 17 часов: 1, 2, 3, 4, 5 улицы, Красноаксайская, 2-18, 27-я линия, 11-23, 16-20, 29-я линия, 20-70, 23-77, 31-я линия, 35-75, 32-76, 39-я линия, 35-77, 80-92, 41-я линия, 26-52, 23-47, 43-я линия, 16-48, 17-29, 47-я линия, 2-14, 1-37

10 февраля:

С 9 до 17 часов: Беляева, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2

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