6 февраля трамваи в Таганроге временно изменят маршрут движения

После полудня все трамваи вернутся на свои обычные маршруты Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 февраля в Ростовской области трамваи Таганрога временно изменят маршруты движения. Соответствующее объявление опубликовали на сайте городской администрации.

- С 10 до 12 часов составы будут курсировать по-другому из-за монтажа проводов в рамках программы «Чистое небо», - пояснили власти.

Маршруты трамваев:

№ 2 и 3: от остановки «Площадь Восстания» до переулка Смирновского далее по улице Карла Либкехта до остановки «переулок Добролюбовский» и обратно;

№ 5: от остановки «4-й Переулок» до переулка Смирновского далее по улице Карла Либкнехта до остановки «переулок Добролюбовский» и обратно;

№ 8 и 9: от остановки «Депо» далее по улице Карла Либкнехта до остановки «переулок Добролюбовский» и обратно;

После 12 часов все трамваи вернутся на свои обычные маршруты, пообещали в администрации Таганрога.

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