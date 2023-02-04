«Поезд Победы» в феврале 2023 года встретят в четырех городах Ростовской области

10 тематических вагонов будут посвящены событиям Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области «Поезд Победы» встретят в Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Посещение уникальной выставки бесплатно, однако нужно будет обязательно зарегистрироваться на специальном сайте с 6 по 14 февраля. Об этом рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

- В третий раз донской регион встречает «Поезд Победы». Символично, что полюбившаяся всем экспозиция, прибывает на нашу землю именно сейчас, в феврале, когда Ростов и ряд территорий отмечают 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, - отметил Артем Хохлов.

«Поезд Победы» - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Для посетителей подготовили 10 тематических вагонов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

К слову, в 2023 году передвижной музей пополнился новой площадкой, рассказывающей о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. Будут представлены образы немецких и японских преступников, которые выполнили по фотографиям. Гостям экспозиции напомнят о том, какое зло несут миру нацизм и неонацизм.

Работа экспозиции с 6 февраля по 14 февраля 2023 года:

Волгодонск:

6 февраля с 10 до 19 часов (последняя группа в 18:20)

Шахты:

7 февраля с 11 до 19 часов (последняя группа в 18:20)

8 февраля с 10 до 18 часов (последняя группа в 17:00)

Новочеркасск:

9 февраля с 11 до 19 часов (последняя группа в 18:20)

10 февраля с 10 до 18 часов (последняя группа в 17:00)

Ростов-на-Дону:

С 11 по 14 февраля с 10 до 19 часов (последняя группа в 18:20)

Поезд также может доехать до Батайска и Азова, но точные даты пока не определили.

Важно: билеты можно получить только после регистрации, которая откроется примерно за сутки до прибытия состава. Места заканчиваются очень быстро. Рекомендуемый возраст для посетителей от 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого. Очень важно не опаздывать на экскурсии.

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