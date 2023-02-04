Гандболистки клуба «Ростов-Дон» вничью сразились с «Кубанью»

Игра прошла в Ростове-на-Дону. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

4 февраля гандболистки клуба «Ростов-Дон» на домашнем поле вничью сразились с «Кубанью» в рамках Суперлиги. Итог встречи - 26:26 (12:14), сообщает пресс-служба донской команды.

Счет открыли гости, после этого в ворота ростовчанок отправили еще несколько мячей. Тогда хозяйки на 5-й минуте взяли тайм-аут, а когда вернулись, сразу же забили свой первый гол с начала матча.

После активного старта кубанские спортсменки немного замедлили темп. С 14-й минуты «Ростов-Дон» начал сокращать отставание, а на 21-й минуте команда сравняла счет до 9:9. Однако «Кубань» запросила тайм-аут и после небольшого отдыха вновь установила преимущество. На перерыв игроки ушли с итогом в 12:14.

Во второй половине матча ростовчанки начали забрасывать соперниц мячами и вышли вперед. На 42-й минуте забила Екатерина Зеленкова, было уже 21:17.

За 10 минут до конца встречи подопечные Дениса Сайфулина догнали хозяек. К концу игры «Ростов-Дон» то вырывался вперед, то совершал ошибки. На последних минутах дубль оформила Анна Сень и еще один мяч забросила Анастасия Шавман. В итоге 26:26.

8 февраля «Ростов-Дон» сыграет со «Звездой» в Звенигороде. Матч чемпионата России пройдет для ростовчанок на выезде. 12 числа донские спортсменки сыграют на домашней площадке с тольяттинской «Ладой». Встреча начнется в 14 часов по московскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за демонтажа корпуса ЮФУ ограничат проезд по переулку Университетскому

Специальные знаки и ограждения должны выставить уже феврале (подробности)