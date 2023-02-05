Из Ростовской области в детские дома ЛНР передали 14 тонн овощей и фруктов

Продукты в Луганскую Народную Республику доставили в эту субботу. Фото: телеграм-канал Александра Ищенко

Из Ростовской области в детские дома Луганской Народной Республики передали овощи и фрукты. Военные получили два автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко.

- Благодарю коллегу Владимира Ревенко - руководителя фракции донского парламента. Он доставил в ЛНР в детские дома 14 тонн овощей и фруктов. Также в боевые подразделения поступили два автомобиля «Нива», загруженные необходимым армейским снаряжением, - написал Александр Ищенко.

Добавим, в феврале 2023 года мобилизованным бойцам из Ростовской области, в одно из подразделений, доставили имущество для дополнительного обустройства полевых лагерей и технику, которая не входит в стандартный набор Минобороны.

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