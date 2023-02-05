В Ростовской области пожарный Сергей Шельпов слепил из снега зайца-огнеборца

В прошлые года мужчина слепил мышку с мешочком, сердце с ангелами и слоненка. Фото: управление МЧС России по РО

В Ростовской области пожарный-скульптор Сергей Шельпов слепил из снега новую фигуру и порадовал земляков. На этот раз перед фасадом спасательной части появился заяц-огнеборец, рассказали 4 февраля в пресс-службе МЧС.

Свои первые произведения из снега новочеркасец начал лепить еще в 2012 году. На сайте «КП - Ростов-на-Дону» уже выходил материал о красивых и необычных работах мастера. Например, в прошлые года мужчина представил всем запасливую мышку с мешочком, сердце с ангелами и слоненка. Отметим, что это далеко не все творческие находки автора.

Как признается сам Сергей, любимое хобби у него появилось случайно - во время уборки перед зданием части, где он работает уже почти 17 лет. Первую снежную фигуру оценили коллеги пожарного, а потом зимними скульптурами заинтересовались и остальные жители города.

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