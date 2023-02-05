В Ростовской области два автомобиля провалились под лед

Жителей Дона просят помнить о правилах безопасности на зимних водоемах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области за два дня два автомобиля провалились под лед. Сообщения от очевидцев поступили из Донецка и Новочеркасска.

Так, 4 февраля в соцсетях люди рассказали, что на городском пляже Донецка видели, как из замерзшей воды вытаскивают «Ниву». Транспорт поднимали несколько часов. Все это время спасатели резали застывшую корку водоема, тащили и прокладывали бревна. Также задействовали три трактора, один из которых едва не утонул во время спасательной операции.

Буквально перед этим такой же несчастный случай произошел в Новочеркасске. Предварительно, на лед выехала легковушка, и спустя некоторое время поверхность под транспортом начала трескаться.

Напомним, подобный случай в январе этого года произошел в акватории Веселовского водохранилища. Тогда на неокрепшей поверхности водоема оказалась «Нива». За рулем авто был рыбак, мужчина не успел спастись и утонул.

Жителей Дона просят помнить о правилах безопасности на зимних водоемах. Следует помнить, что лед из-за перепада температур недостаточно крепкий и может сломаться под ногами или под колесами машины в любую минуту.

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