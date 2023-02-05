Ночью на одной из улиц Волгодонска выгорела легковушка

Машина вспыхнула на улице Курчатова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 5 февраля на одной из улиц Волгодонска выгорела легковушка. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. Случившееся уже подтвердили в управлении МЧС по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, машина вспыхнула на улице Курчатова примерно в 2 часа ночи. Буквально через несколько минут, в 2:06, пожарные ликвидировали горение.

На месте происшествия работали 4 человека, в тушении задействовали 1 единицу техники. Информации о пострадавших от МЧС не поступало.

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