Сбережения жителей и бизнеса Ростовской области увеличились в банках на 18,4 %

Кредитный портфель жителей Дона превысил 633 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сбережения жителей и бизнеса Ростовской области в начале января 2023 года составили около 1,2 трлн рублей. Это на 18,4 % больше, чем годом ранее, сообщили в донском отделении Южного ГУ Банка России.

- Интерес к банковским счетам и депозитам на Дону вырос еще в 2022 году, особенно в марте-апреле. На это могло повлиять повышение ключевой ставки до 20 % годовых. В дальнейшем, по мере смягчения кредитной политики, ставки постепенно снижались, но в среднем они оставались более привлекательными, - пояснила управляющий отделением банка Наталья Леонтьева.

Добавим, в январе 2023 года кредитный портфель жителей Ростовской области превысил 633 млрд рублей, увеличившись на 9,4%. Больше всего - на 18,6 % - выросли обязательства по ипотеке. Это при том, что на приобретение жилья действуют льготные программы. Потребительские кредиты увеличились на 2,1% и достигли 331 млрд рублей.

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