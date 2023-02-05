Инспектор ДПС погиб во время погони на машине за нарушителем в Ростовской области

Пока неизвестно, в каком состоянии находится выживший сотрудник ДПС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 5 февраля, в Ростовской области во время погони за нарушителем погиб инспектор ДПС. Его коллега получил травмы, сейчас он находится в больнице. Об этом информирует отдел пропаганды УГИБДД по донскому региону.

Известно, что стражи порядка в Морозовске на улице Ленина преследовали Honda Civic темного цвета с госзнаком 037. Водитель не останавливался и не реагировал на требования правоохранителей.

Сотрудники с включенными проблесковыми маяками спешили во встречном направлении по улице с односторонним движением. В этот момент произошло касательное столкновение с «КамАЗом», которой выезжал со второстепенной дороги. После удара служебная машина оказалась на обочине и врезалась в опору ЛЭП.

Лейтенант 28 лет умер из-за серьезной травмы. Его 33-летнему коллеге потребовалась медицинская помощь, мужчину увезли в больницу на скорой. Пока неизвестно, в каком состоянии находится выживший сотрудник.

Жителей Дона сообщить правоохранителям, если на улицах появится Honda Civic темного цвета с госзнаком 037. Сейчас лихача, который скрылся от преследования, разыскивают правоохранители.

Добавим, ранее в городе Зверево после столкновения двух легковушек пострадали женщина и девочка-подросток. Кроме того, массовое ДТП с участием иномарок зарегистрировали на трассе М-4 «Дон».

АЛЛО!

Если вы видели машину, подходящую под описание, нужно звонить по телефону 8(863) 845-04-57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина и девочка-подросток попали в больницу после ДТП в Звереве

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося (подробности)