Житель Ростовской области принял афериста за работодателя и потерял больше 100 тысяч рублей

Смогут ли мужчине вернуть утерянные средства, неизвестно Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области 27-летний житель Матвеево-Курганского принял афериста за честного работодателя и в итоге потерял 119,4 тысячи рублей. Теперь в этой ситуации разбираются правоохранители, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

По данным ведомства, молодой мужчина искал работу, и в какой-то момент ему позвонили с незнакомого номера через мессенджер. Собеседник представился сотрудником сервиса по удаленной работе. «Специалист» предложил высокооплачиваемую должность, но отметил, что за нее нужно заплатить.

Герой этой истории очень легко поверил во все, поэтому без колебаний перешел по ссылке, которую ему прислали. Он ввел свой данные и перечислил все свои сбережения на чужой счет. Однако, как только деньги поступили к мошенникам, они сразу же заблокировали личный аккаунт жертвы в приложении.

Мужчина сначала удивился и начал звонить по номеру «удаленной работы», но трубку уже никто не поднимал. Только после этого пострадавший понял, что общался с обманщиками. Пришлось обращаться в полицию.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут, однако найдут ли их и смогут ли вернуть утерянные средства, неизвестно.

Жителям Дона напоминают: не стоит верить предложениям, сулящим легкие деньги. Часто заманчивые условия оказываются лишь приманкой преступников. Не доверяйте незнакомцам и никому не сообщайте свои личные данные. Также не стоит спешить и перечислять деньги на другие счета.

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