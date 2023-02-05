В Ростовской области за сутки от COVID-19 выздоровели 59 человек

Шесть человек госпитализировали Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за сутки, к утру 5 февраля, от COVID-19 выздоровели 59 человек. Об этом говорится в обновленной статистике на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом за указанный период времени было зарегистрировано 85 новых заболевших. Шесть человек госпитализировали. Смертельных случаев не фиксировали.

Напомним, ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили об увеличении числа заболевших коронавирусом. По итогам недели, с 23 по 29 января, число носителей вируса повысилось на 40,5 %. При этом общий уровень гриппа и ОРВИ по региону опустился ниже эпидпорога.

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