В Мартыновском районе при пожаре в многоквартирном доме погиб 52-летний мужчина

Причина смерти мужчины устанавливается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В слободе Большая Орловка при пожаре погиб 52-летний мужчина. Трагедия произошла 5 февраля на улице Строительной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, многоквартирный дом начал полыхать около 18:30. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 12 квадратов. Огонь удалось потушить за несколько минут. Когда спасатели осмотрели дом, то обнаружили обгоревшее тело мужчины.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области двухлетний малыш устроил пожар в многоэтажке

Мальчик решил опробовать действие зажигалки на матрасе

(Подробности)