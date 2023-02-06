В Шолоховском районе под суд пойдет 32-летний мужчина за хранение наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Шолоховском районе будут судить мужчину за хранение наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, 32-летний мужчина в конце 2022 года на территории своего дома выращивал наркотическое растение. Затем он собирал его и хранил для личного употребления. В ходе обыска жилья злоумышленника было найдено порядка 34 граммов запрещенки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации .
- Полицейскими собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для принятия решения, – сообщили в ведомстве.
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