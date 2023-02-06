В гостевом матче ХК «Ростов» уступил ХК «Сокол»

Ближе к концу игры ХК «Ростов» забросили всего две шайбы. Фото: ХК «Ростов»

Хоккейный клуб «Ростов» уступил команде из Красноярска в гостевом матче. Об сообщили в пресс-службе донского клуба.

ХК «Сокол» на восьмой минуте матча забросил шайбу в ворота донской команды. В первом периоде ХК «Ростов» пропустил сразу четыре шайбы. Еще три шайбы противники забросили во втором и третьем периоде. Ближе к концу игры ХК «Ростов» забросили всего две шайбы от Александра Гордина и Алексея Прохорова.

Матч завершился со счетом 7:2.

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