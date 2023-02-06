За прошлый год в Ростовской области оцифровано порядка 800 тысяч листов архивных описей и дел

В Ростовской области за прошлый год было оцифровано около 800 листов архивных описей и дел Фото: Иван Макеев

В Ростовской области за прошлый год было оцифровано около 800 листов описей и дел. Об этом сообщили в правительстве региона 6 февраля.

Перевод научно-справочного аппарата и архивных документов в электронный вид занимается сразу двумя важными задачами: наполнение информационной базы и создание дополнительных условий для сохранности фондов.

В 2022 году государственные и муниципальные архивы исполнили порядка 85 тысяч запросов граждан, из которых 67 тысяч – социально-правовые. Кроме того, на портале «Донские архивы» в онлайн-формате организовали порядка 117 виртуальных выставок и 297 новостей из этой сферы. С интересными материалами ознакомились порядка 160 тысяч человек. К 85-летию Ростовской области организовали одну из самых масштабных передвижных фотовыставок.

В 2023 году в планах у региональных архивистов еще множество крупных интересных мероприятий. Так, в рамках объявленного главой Ростовской области Василием Голубевым Года атамана Платова с 1 февраля запущен проект «Дон в эпоху М.И.Платова».

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