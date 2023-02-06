Ростов занял 5 место среди городов-миллионников по числу ясных дней в феврале

В среднем солнечных дней за первую неделю февраля было 3,7 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону вошел в ТОП-5 городов-миллионников по числу ясных дней в феврале. Так, Яндекс составил рейтинг городов-миллионников по числу солнечных дней и температуре в феврале.

В рейтинге по ясным дням Ростов-на-Дону занимает шестое место. В среднем солнечных дней за первую неделю февраля было 3,7. Первое место в этом списке забрал Челябинск – 5,5, второе место досталось Краснодару – 4,5 ясный дней, а третье у Красноярска – 4 дня.

А в рейтинге по температуре Ростов занимает 15 место. Средняя температура в городе составила -0,1 градус. Первое место в этом рейтинге забрал Красноярск, где столбики термометров в среднем показали -14,8 градусов. Второе место занял Омск, там температура составила – 14,3 градуса, а третьем место забрал Новосибирск – -13,7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обновление входа в Центральный рынок Ростова после критики властей завершат в 2023 году

Проход к торговым рядам реконструируют в районе пересечения Станиславского и Соборного

(Подробности)