Прибытие в Таганрог планируют в 16:09 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области через неделю, с 13 февраля, для электрички Ростов - Таганрог введут новую остановку в Недвиговке. Информацию об этом опубликовали на сайте АО «СКППК».

Так, поезд № 6506 будет отправляться из донской столицы в 14:38. Далее состав должен набирать и выпускать пассажиров на остановках Темерник, 1337 километр, Ростов - Западный и Хапры. В 15:12 - 15:13 ожидается прибытие в Недвиговку.

После этого с минутным отставанием маршрут проследует через остановки Синявская, 1300 километр, Морская, Приморка, Вареновка, Бессергеновка, Таганрог-Пасс, мебельный комбинат, «Красный Котельщик». Прибытие в Таганрог планируют в 16:09 вместо 16:08.

Напомним, в этом феврале, с 6 по 14 число, «Поезд Победы» встретят в Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

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