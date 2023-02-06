В январе россияне взяли в кредит на покупку автомобилей 75 млрд рублей

За январь физлицам было выдано кредитов на сумму 75 млрд рублей. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

В январе 2023 года, по данным ВТБ, физлицам выдано автокредитов на общую сумму 75 млрд рублей. Результат оказался на 6% больше декабря 2022 года. Эксперты банка считают, что на фоне продолжающейся адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков будет расти.

В кредитной организации рассказали, что прошлом месяце заключили 5,7 тысячи сделок в сегменте автокредитования — на треть больше, чем годом ранее. Их общая сумма достигла 6,9 млрд рублей — показатель на 6% выше, чем в декабре, и сопоставим с объемом января 2021-го. Средний чек одного автокредита снизился на 18%, его размер оценивается в 1,2 млн рублей.

Около 60% в структуре продаж заняли транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах кредитов составила 40%. Среди автомобилей из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval. На эту машину было выдано около 5% всех автокредитов января.

— В первые месяцы прошлого года мы наблюдали нетипично высокую активность заемщиков на фоне грядущего роста ставок, поэтому в январе 2023 года рынок показал меньший результат. В то же самое время продажи примерно на 6% превысили итоги декабря 2022 года и более, чем на 20% - января 2021-го, — отметил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он пояснил, что драйвером выдач выступила перезапущенная льготная программа — в январе по ней был выдан каждый четвёртый кредит. Эксперт прогнозирует, что в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков в сегменте автобизнеса продолжит расти.

Владимир Высоцкий добавил, что при благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.