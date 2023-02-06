Огонь охватил квартиру за считанные минуты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгодонске при пожаре в квартире погиб 42-летний мужчина. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, трагедия произошла ночью 6 февраля в переулке Донском, 42А. Квартира начала полыхать около 2:20 ночи. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных огонь охватил часть квартиры. Пламя удалось потушить спустя 20 минут. Когда спасатели осматривали помещение, то обнаружили обгоревшее тело 42-летнего мужчины. - Причины гибели и причины пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Мартыновском районе при пожаре в многоквартирном доме погиб 52-летний мужчина Огонь охватил порядка 12 квадратных метров (Подробности)