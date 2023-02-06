В Ростовской области для бизнеса снизили комиссию по эквайрингу

Сниженный тариф особенно актуален для предпринимателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприниматели Ростовской области могут снизить комиссию по эквайрингу до 1%. Такой возможностью можно воспользоваться с 28 февраля, открыв расчетный счет и подключив эквайринг в Сбере.

Платить меньше смогут новые клиенты банка. Причем сниженный тариф будет действовать в течение двух месяцев. Он распространяется на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир». Стоит отметить, что при приеме оплаты по SberPay QR, комиссия будет снижена до 0,8%.

— Сегодня многие компании ищут способы оптимизировать затраты. Для этого банк снизил комиссию по эквайрингу для представителей бизнеса. Продукт уже стал востребованным среди наших новых клиентов, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Он отметил, что возможность особенно актуальна для предпринимателей, специализирующихся на торговле. В Ростовской области более 35% таких бизнесменов.

Напомним, открыть расчетный счет и подключить эквайринг можно в любом из 169 бизнес-офисов банка Ростовской области.