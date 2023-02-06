В Ростове-на-Дону планируют открыть первый на юге России исламский колледж

В колледж уже поступили первые заявления от абитуриентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону зарегистрировали исламский колледж. Образовательное учреждение планируют открыть уже осенью 2023 года. Об этом на II съезде Духовного управления мусульман Ростовской области сообщил имам-мухтасиб Наиль Кулахметов, передает газета «Молот».

- В стенах колледжа, двери которого откроются в сентябре этого года, будут учиться будущие имамы для всех регионов России. Уже поступили первые заявления абитуриентов, - рассказал Наиль Кулахметов.

Добавим, ранее Госэкспертиза одобрила проект реконструкции мечети в донской столице. Речь идет о здании на улице Фурмановской, 131. Во время ремонта собираются увеличить вместимость сооружения. Сейчас это двухэтажное здание общей площадью 800 кв. метров, есть отдельно стоящий минарет. Одновременно молиться в помещении могут до 1500 человек.

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