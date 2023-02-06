В Ростове 68 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Для участия в нацпроекте компании прошли строгий отбор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

68 ростовских предприятий стали участниками национального проекта «Производительность труда». Благодаря этому выработка на них выросла на 29 процентов, а процессы ускорились на 40 процентов, незавершенное производство же сократилось на 38 процентов. Об этом сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем официальном телеграм-канале.

- Важно эффективно использовать внутренние ресурсы, наращивать производство и прибыль за счет инженерных, управленческих решений, перестановки оборудования и обучения сотрудников. Во многом нашим предприятиям содействуют эксперты федерального и регионального центров компетенций, - заметил Алексей Валентинович.

Сити-менеджер назвал одной из лучших практик — у компании по производству противопожарных конструкций из огнестойкого стекла. При изготовлении противопожарной двери оптимизация процесса позволила ускорить его на 86 процентов, увеличить выработку с 340 до 502 дверей в месяц — показан рост на 48 процентов. Если сравнивать показатели с годом до участия в нацпроекте, то производительность труда выросла на 9 процентов, что на 5 процентов превышает установленный показатель для итогов первого года.

- Отмечу, предприятия для участия в нацпроекте тщательно выбираются. Помимо основных критериев учитывается потенциал выпуска продукции, заинтересованность руководства во внедрении новых решений на производстве, - добавил глава администрации. - Уверен, нацпроект позволяет уже сегодня сформировать производственную систему на предприятиях донской столицы. А город продолжит создавать условия для развития конкурентоспособного бизнеса.

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