Бизнесмены Ростовской области смогут защититься от телефонного спама с помощью виртуальной АТС

Фото: ПАО «Ростелеком»

Бизнесмены Ростовской области, являющие клиентами цифрового сервиса «Виртуальная АТС» https://msk.rt.ru/b2b/telephony/vats от «Ростелеком», снизят нагрузку на телефонные линии, подключив на номера 8-800 защиту от телефонных атак. Об этом сообщает пресс-служба цифрового провайдера.

Обычно при массированных обзвонах на бесплатные номера 8-800 владелец номера сталкивается с нежелательными затратами на входящие звонки. В то время как реальные покупатели и клиенты зачастую не могут дозвониться в компанию.

Функционал, встроенный в платформу ВАТС, анализирует количество вызовов с одного номера в течение часа или суток, частоту попаданий номера во временный список нежелательных вызовов, а также продолжительность нахождения в нем. Как только система замечает превышение параметров, то номера, с которых поступают вызовы, блокируются.

- В предлагаемых клиентам услугах провайдер стремится обеспечивать не только нужный бизнесу набор цифровых инструментов, но и надежность сервисов, включая защиту и отказоустойчивость, - отметила директор продуктового офиса «Телефония» Елена Нечай. - Новый функционал ВАТС поможет компаниям минимизировать возможные риски финансовых потерь от действий телефонных спамеров.

Сервисом уже пользуются более 100 тысяч компаний по всей стране. Надежность услуг обеспечивается собственной защищенной и отказоустойчивой инфраструктурой компании: распределенная сеть центров обработки данных с уровнем защиты Tier III, программное и аппаратное резервирование основных компонентов системы и круглосуточный мониторинг ее работоспособности. Инфраструктура находится в изолированной защищенной сети. Кроме того, существует возможность локального резервирования на объекте заказчика.

Отметим, что новый функционал доступен всем пользователям ВАТС без дополнительных затрат к текущему тарифному плану.

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