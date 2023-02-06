Единовременная выплата при рождении ребенка в Ростовской области: как получить, кто имеет право

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы получить выплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 8900 семей за год получили единовременную выплату при рождении ребенка. Общая сумма материальной поддержки, направленной родителям, превысила 183,9 миллиона рублей. Об этом сообщает отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области.

Размер выплаты составляет 20,5 тысячи рублей. Она предоставляется матери или отцу на каждого появившегося в семье ребенка. Пособие положено вне зависимости от уровня дохода и количества детей в семье, также не важно, работают ли родители или нет.

Напомним, до этого года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо соцстрах, либо Пенсионный фонд. С 2023 года деньги перечисляются централизованно через единый Социальный фонд России.

Пособие назначат автоматически работающему родителю на основе данных, поступивших в реестр ЗАГС. Если родитель не работает, то необходимо подать заявление в Соцфонд, МФЦ или через портал госуслуг.

Отметим, что пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

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