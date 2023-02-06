В Ростовской области четыре районных отдела МВД возглавили новые руководители

Руководителям ОМВД на местах уже вручили служебные удостоверения. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

В Ростовской области назначили четырех начальников районных отделов МВД. Новых руководителей в режиме видеоконференции представил глава донской полиции, генерал-лейтенант Олег Агарков. Об этом стало известно сегодня, 6 февраля.

Так, отдел МВД по городу Батайску возглавил полковник полиции Роман Стебловский. Новошахтинский отдел перешел в ведение Николая Марченко. В отдел Константиновского района назначили Владимира Яцыну, а в отдел по Белокалитвинскому району - Игоря Зимовейского.

Руководителям ОМВД на местах уже вручили служебные удостоверения. Правоохранители в ответ выразили благодарность за оказанное им доверие.

Добавим, ранее в пресс-службе МВД России по Ростовской области прокомментировали отставку бывшего руководителя отдела полиции по Белокалитвинскому району.

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