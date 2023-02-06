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НовостиОбщество6 февраля 2023 15:30

Что известно об исчезновении парня из Ростовской области, который отправил странное сообщение и пропал

Пропавшего при загадочных обстоятельствах 23-летнего мужчину неделю ищут волонтеры и полиция
Михаил СТРИЖЕВ
Парень пропал 31 января. Фото: "ЛизаАлерт".

Парень пропал 31 января. Фото: "ЛизаАлерт".

В городе Миллерово Ростовской области продолжают искать 23-летнего Максима Колесникова. Парень пропал 31 января после того, как отправил сообщение младшему брату. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно, а к поискам подключились волонтеры и полицейские.

Ранее брат Максима Евгений рассказывал, что до исчезновения пропавший вел себя как обычно. Парень заподозрил что-то неладное, лишь когда старший брат отправил ему сообщение, в котором перечислил оставленные дома вещи.

Родственники сразу заметили отсутствие Максима — они жили в одном доме, но в разных квартирах. Дверь была не запрета, в помещении остались вещи, в том числе мобильный телефон. Несколько дней близкие искали родственника самостоятельно.

Перед исчезновением Максим отправил подозрительное сообщение брату. Фото предоставлено родственниками пропавшего.

Перед исчезновением Максим отправил подозрительное сообщение брату. Фото предоставлено родственниками пропавшего.

— Потом нам стали помогать волонтеры. Подключились добровольцы из «ЛизаАлерт». Сегодня поиски продолжатся. Я ищу и с волонтерами, и самостоятельно. Кажется, проверили уже все, — говорит Евгений.

Ранее, по словам собеседника, квартиру, компьютер и вещи Максима осмотрели полицейские. Новостей от правоохранителей семья пока не получала.

Напомним, Максиму Колесникову на вид 20 лет. Его рост составляет 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка, черные сапоги с большой подошвой, черные штаны.

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