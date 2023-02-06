Что известно об исчезновении парня из Ростовской области, который отправил странное сообщение и пропал

Парень пропал 31 января. Фото: "ЛизаАлерт".

В городе Миллерово Ростовской области продолжают искать 23-летнего Максима Колесникова. Парень пропал 31 января после того, как отправил сообщение младшему брату. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно, а к поискам подключились волонтеры и полицейские.

Ранее брат Максима Евгений рассказывал, что до исчезновения пропавший вел себя как обычно. Парень заподозрил что-то неладное, лишь когда старший брат отправил ему сообщение, в котором перечислил оставленные дома вещи.

Родственники сразу заметили отсутствие Максима — они жили в одном доме, но в разных квартирах. Дверь была не запрета, в помещении остались вещи, в том числе мобильный телефон. Несколько дней близкие искали родственника самостоятельно.

Перед исчезновением Максим отправил подозрительное сообщение брату. Фото предоставлено родственниками пропавшего.

— Потом нам стали помогать волонтеры. Подключились добровольцы из «ЛизаАлерт». Сегодня поиски продолжатся. Я ищу и с волонтерами, и самостоятельно. Кажется, проверили уже все, — говорит Евгений.

Ранее, по словам собеседника, квартиру, компьютер и вещи Максима осмотрели полицейские. Новостей от правоохранителей семья пока не получала.

Напомним, Максиму Колесникову на вид 20 лет. Его рост составляет 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка, черные сапоги с большой подошвой, черные штаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отправил странное сообщение и исчез»: в Ростовской области 23-летний парень пропал при загадочных обстоятельствах

В Ростовской области парень бесследно пропал, отправив подозрительное сообщение родным. (Подробности)