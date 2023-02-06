Атомная станция направила на переработку более 10 тысяч тонн металлолома

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

С 2017 года Ростовская АЭС ведет работу по селективному сбору отходов. За этот период удалось собрать и отправить на вторичную переработку более 10 тысяч тонн металлолома.

Этим самым предприятие не только помогло сохранить природные ресурсы и сократить энергозатраты металлургических производств, но и получило дополнительный доход в размере 137 миллионов рублей.

Отметим, что сегодня по всей стране сохранность экологии ставится во главу угла. Природоохранные факторы учитываются при реализации крупных инвестпроектов. В свою очередь, сотрудники предприятия бережно относятся к окружающей среде.

- Коллектив Ростовской АЭС придерживается принципов разумного, ответственного потребления. Бумага, картон, пластик, полиэтиленовая пленка, упаковка из полимеров, стеклотара, отработавшая свой ресурс оргтехника, металлолом, - все это мы, сохраняя экологию, отправляем на вторичную переработку, а не на полигоны твердых коммунальных отходов. Переработка металлолома имеет большое экологическое и экономическое значение. Это - сокращение нагрузки на месторождения, уменьшение объемов топлива для получения важнейших металлов, улучшение экологической обстановки, - прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды предприятия Ольга Горская.

Отметим, вопросы экологии, сохранения природы и минимизации влияния производства на окружающую среду в системе обеспечения безопасной и надежной эксплуатации энергоблоков на предприятии находятся в числе приоритетных. Ежегодно на природоохранные мероприятия направляется солидное финансирование. Так, только за последние пять лет расходы на эти цели составили около трех миллиардов рублей.