В Ростове две бывшие сотрудницы вуза подозреваются во взяточничестве

В отношении женщин возбудили уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону экс-сотрудницы вуза пойдут под суд за взяточничество. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, с осени 2020 по весну 2022 года две бывшие работницы вуза предварительно договорившись, они получили от студента 65,5 тысяч рублей. За эту сумму учащемуся должны были успешно закрыть сессию без сдачи экзаменов и зачетов. Позже их задержали. В отношении старшего преподавателя и специалиста по учебно-методической работе возбудили уголовное дело по двум статьям - "Посредничество во взяточничестве" и "Получения взятки".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

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