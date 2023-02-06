В Ростовской областной детской больнице развивается сурдологическая служба

Теперь юных пациентов не нужно отвозить в федеральные центры. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской областной детской больнице активно развивается сурдологическая служба. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Так, в медицинское учреждение закупили новое оборудование, которое позволяет проводить настройку речевых сенсорных процессов после кохлеарной имплантации. Стоимость нового оборудования составила 320 тысяч рублей.

Так, в начале каждой настроечной сессии специалист проверяет работоспособность кохлеарного импланта. Благодаря этому возможно оценить состояние импланта в работе и скорректировать параметры аудиопроцессора. До появления этого оборудования маленьких пациентов необходимо было возить в федеральные центры. Сейчас в Ростове специалисты могут провести полное аудиологическое обследование детей и сделать подробку технических средств для реабилитации.

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(Подробности)