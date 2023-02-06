На сегодняшний день ведется проектирование автомобильной дороги от микрорайона, где расположен ЖК«Западная резиденция» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону ведется проектирование пяти дорожных объектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации.

- Дорожному строительству сегодня мы уделяем самое пристальное внимание, при этом не только обеспечивая транспортную доступность перспективных территорий, но и улучшая уже существующие транспортные артерии, – поделился Алексей Логвиненко.

На сегодняшний день ведется проектирование автомобильной дороги от микрорайона, где расположен ЖК«Западная резиденция», реконструкции дорог по пер. Алябьева - ул. Виталия Ходоша, автодороги по ул. Орбитальная от перехода через балку «Темерник» до ул. Добровольского с выходом на ул. Космическая», перехода балки «Темерник»; реконструкции автомобильной дороги по ул. Оганова, а строительства участка автомобильной дороги от пер. Дунайский до пр. М. Нагибина со строительством транспортной развязки на пересечении пр. М. Нагибина – ул.Нариманова.

По словам сити-менеджера, по всем проектам уже заключили муниципальные контракты и начали проектные работы. ПСД будет подготовлена в 2023 году, а по некоторым запланированы в первом квартале 2024 года. Как только проектирование завершат и получат заключение экспертизы, то подрядчики приступят к реализации. Благодаря некоторым объектам существенно уменьшатся проблемы с транспортом доступности в ЖК«Суворовский», «Платовский», а также застройки территории бывшего завода Электроаппарат.

- В текущем году начнется проектирование трех объектов дорожной инфраструктуры перспективной жилой застройки территории старого Аэропорта, мостового перехода на Зеленый остров, реконструкции участка дороги по ул. Доватора от пр. Маршала Жукова до прохождения «Западной хорды», а также автомобильной дороги восточнее водно-спортивного кластера «Акватория» от ул. Бориса Слюсаря в южном направлении. Средства на эти цели уже предусмотрены областным и городским бюджетами, – добавил Алексей Логвиненко.

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