В Волгодонске телефонный разговор мужчине стоил 460 тысяч

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгодонске 50-летний мужчина стал жертвой аферистов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчине позвонили с незнакомого номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Аферист сообщил, что со счета горожанина пытаются списать деньги. Мужчина испугался за свои сбережения. Мошенник предложил мужчине перевести все сбережения на якобы безопасный счет. Горожанин выполнил все условия и отправил деньги мошенникам. С его счета ушли 460 тысяч рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию с заявлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

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