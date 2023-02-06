В Ростовской области 7 февраля ударит 15-градусный мороз

В темное время суток столбик термометра опустится до -10…-5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие сутки ударит сильный мороз. О погоде 7 февраля сообщили в донском гидрометцентре.

Средняя температура воздуха в регионе составит около -9...-4 градусов. В темное время суток столбик термометра опустится до -10…-5 градусов. В основном прогнозируют облачную погоду. При прояснениях мороз усилится до -15 градусов. В основном так похолодает в северной части Дона: Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском районах.

В течение дня прогнозируют небольшой снег, в некоторых муниципалитетах - метель, изморозь. На дорогах появится гололедица. Автомобилистам рекомендуется не лихачить и соблюдать дистанцию. По возможности стоит отложить поездки на дальние расстояния.

Помимо низкой температуры, на улице будет холодно из-за сильного северо-восточного ветра. Порывы воздушных масс достигнут 20 метров в секунду.

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