В Ростовской области при пожаре в бесхозной постройке погиб 59-летний мужчина

Строение загорелось около 17:50 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменске-Шахтинском при пожаре в бесхозном строении погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 6 февраля на улице Желябова.

Строение загорелось около 17:50. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 10 квадратов. Огонь удалось потушить за несколько минут. Среди обгоревших обломков было найдено тело 59-летнего мужчины. Причина его гибели устанавливается.

- Для ликвидации пожара привлекались 7 спасателей и 2 спецмашины, а также один доброволец, – сообщили в ведомстве.

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