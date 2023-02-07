В Ростове-на-Дону около рынка поймали незаконного парковщика

Мужчина требовал оплату за безопасную стоянку на муниципальном участке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове поймали 36-летнего мужчину, который планировал нажиться на водителях. На одной из парковок он за деньги предлагал охранять транспорт, якобы машинам без его защиты могло угрожать что угодно. Однако об этом незаконном «стартапе» быстро узнали в полиции.

- В Интернете нашли публикацию о том, что в микрорайоне Темерник неизвестный требует оплату за парковочное место и безопасную стоянку на муниципальном участке. Эту ситуацию проверили, она подтвердилась на одном из рынков в Первомайском районе города, - рассказали в пресс-службе донского управления МВД.

Правоохранители выяснили, что мужчина успел предложить свои услуги только одному автовладельцу и получил от него 100 рублей. Теперь задержанному грозит административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации». За нарушение закона ему грозит штраф от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Напомним, в мае 2022 года директор рынка «Темерник» в Ростове жаловался на «парковочную мафию». Тогда информацией о поборах заинтересовались в областной прокуратуре.

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