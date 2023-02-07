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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:14

В Ростове громкий звук и «свечение» напугали жителей Северного микрорайона

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Ангелина СКИБА
Экстренные службы, МВД и власти не сообщали о каких-либо происшествиях на Северном

Экстренные службы, МВД и власти не сообщали о каких-либо происшествиях на Северном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону странный звук напугал жителей Северного микрорайона. Люди сообщили о случившемся в одном из городских пабликов вечером 6 февраля.

По словам ростовчан, звук было слышно в районе улицы Комарова около часа ночи. Также некоторые заметили секундное «свечение», которое якобы даже попало на камеру видеодомофона.

Однако многие жители донской столицы спокойно отреагировали на информацию. Некоторые отметили, что источником шума могло быть что угодно, в том числе и обычные петарды. Добавим, официальных данных о ситуации не поступало.

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